[Croatie : Zagreb] Foire du livre anarchiste, du 13 au 15 septembre 2024

Avec une joie militante, nous vous invitons à la foire du livre anarchiste de Zagreb, qui se tiendra cette année dans deux endroits. Le 13 septembre, la foire aura lieu à Postaja, en collaboration avec Vrrrane – un groupe autonome anarcha-queer, il y aura des ateliers, des discussions et une fête. Les 14 et 15 septembre, au Centre culturel Ribnjak, vous trouverez des exposant·es de livres et un large choix de littérature anarchiste, des discussions, des ateliers et des expos.

Un repas végétalien sera offert à tou·tes les participant·es par le collectif anarchiste Food Not Bombs Zagreb, qui est engagé dans une action directe visant à distribuer gratuitement de la nourriture végétalienne sur des places publiques de la ville de Zagreb. Nous essaierons également de fournir de l’aide pour l’hébergement des participant·es (dans les squats et les lieux d’habitation des camarades, ainsi que de proposer des solutions de comme des auberges).

La foire est basée sur des idées anti-autoritaires, antifascistes, anti-capitalistes et anarchistes. Nous espérons que, comme lors des autres foires anarchistes, elle servira de plateforme pour se rencontrer, réseauter, distribuer des matériaux et partager des expériences de lutte.

La foire est organisée horizontalement, selon des principes libertaires, elle est donc auto-financée par des dons et des événements de soutien.

Nous vous invitons à participer au programme de la foire comme bon vous semble. (...)

Nous voulons rapprocher les principes et la théorie anarchistes de l’organisation sociale et économique, la philosophie et la science anarchistes à tou·tes celles et ceux qui sont intéressé·es. Étendons la lutte contre tous les systèmes de domination, de la foire jusque dans les rues, les lieux de travail, les foyers, les écoles et les hôpitaux !

Ni esclaves, ni maîtres, mais anarchistes !

Site web :

https://www.zagrebask.org/

Pour tout contact :

anarchistfair@@@riseup.net https://infokiosques.net/IMG/png/2024-09_zagreb_anarchistbookfair_poster.png' class="spip_doc_lien mediabox" type="image/png