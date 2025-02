★ 10e édition de la Freedom & Bass ★

DUB - DRUM’N BASS - ACID - TECHNO

! 2 salles !

Avec tout d’abord Les Lucky Trolls à 21h !

On commence avec un concert de celtic punk de feu à dieu et puis ce sera..

☾ Magical Amulet

☾ AyachA

☾ Sacrée Sauvage

☾ Lauraviolii

☾ Delche

☾ Mahanita

...et bien d’autres !

Plus d’infos et line-up tout bientôt.

Ouverture du bar dés 20h.

Début du son à 21h !

⚠️ ONLY CASH ⚠️

💰 Entrée prix libre avec un prix conseillé de 5€.

Tous les bénéfices iront à la Casserole et au fond anti-répression de la fondation Marius Jacob.

Pour en savoir plus :https://fondationmariusjacob.org/le-fonds-anti-repression/

Cette soirée se fait à l’occasion de la journée internationale de luttes contre les violences policières, tous les 15 mars.

🏴‍☠️ Relous, sexistes, raciste, homophobe, transphobe : ça dégage