💸Soirée de soutien : Mutuelle des sans-papiers💸

Une mutuelle autogérée pour les sans-papiers se monte sur Bruxelles !

Sur le modèle de celles de Liège, Namur, Verviers, elle sera un moyen de solidarité et d’entraide financières pour des frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la « carte médicale » du CPAS.

Venez vous informer, en tant que bénéficiaire ou soutiens.

Venez soutenir le lancement de l’initiative !

RDV le 7/12 dès 19h à ZonneKlopper, av. de la Verrerie 23, 1190

* Repas végé prix libre

* Présentation de la mutuelle

* Concerts :

- Hyena (Rap/ Pérou/ https://www.hyenabebe.com/)

- Princess Tibe (Dj Set tribe)

- Mimi la Gabber (DJ set gabber)

+ Surprise !

💸 Prenez du cash pour les prix libre et le bar💸