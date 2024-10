|FRANCE] 1-10 décembre - chantier à la maison de résistance de Bure (meuse)

Source de l’information : https://bureburebure.info/events/event/chantier-dhiver-a-la-maison-de-resistance/

Le chantier aura lieu du 1er au 10 décembre à la maison de résistance de Bure (Meuse - 55). En terme d’accueil : Il y aura sur place des dortoires (mixte et en mixité choisie sans mecs cis) – n’hésite pas à nous laisser un message et un contact si t’as des besoins spécifiques, draps et couvertures, la vie quotidienne s’organisera avec un tableau d’autogestion avec une cantine vegan, des vélos collectifs, et possibilité de venir chercher des personnes qui arrivent par train ou stop (quand on est dans un rayon de 20 km, il commence à y avoir peu de personnes pour prendre les gens). On espère être en tout autour d’une treintaine, il y aura plusieurs petits groupes de chantiers en parallèle. Certains espaces seront chauffés mais pas tous, un freeshop est sur place. Pour venir, tu peux retrouver plus d’informations ici : https://bureburebure.info/venir/

Il y a l’envie que ce chantier soit aussi un espace pour faire d’autres activités (films, boom, discussion, transmissions diverses,...).

Des points chantiers auront lieu tous les jours pour faire un bilan et se répartir dans ce qu’il y a à faire, sur certains chantiers des personnes référentes auront préparé le matériel / les plans. N’hésite pas à venir dès le 30 novembre pour le 1er point chantier qui aura lieu le soir (ou avant si tu veux prendre du temps :)).

Si tu peux t’inscrire sur ce formulaire si tu viens : https://forms.42l.fr/apps/forms/WoggXNWLpWWDTYWc

Ce formulaire n’est pas obligatoire ni engageant, mais c’est important car ça nous aide pour préparer le chantier et la logistique au mieux (au moins si tu viens et quelles dates).

Sur ces 10 jours il y a l’envie qu’il y ait des espaces de transmission de connaissance et de prendre des temps pour que tout le monde puisse proposer des temps conviviaux.

Voilà quelques chantiers qui sont prévus :

– Fabriquer et isoler une nouvelle pièce

– Finir d’isoler des espaces

– réparer un bout de toiture en taule qui fuit (en fonction du temps)

– ranger et construire de meilleurs rangements dans l’atelier

– Fabriquer des lits mezzanine

– Réparer des outils électroportatifs

Ces chantiers permettront d’améliorer l’accueil pour des évènements et sur les moments où il y a du monde.

Adresse mail de contact si t’as des questions : burezonelibre[at]riseup.net