ACTION. NOUS NE POUVONS PAS MANGER DE PROMESSES !

Nous ne pouvons pas manger de promesses !

Les paroles creuses au niveau politique menacent notre avenir. Notre système alimentaire est brisé, nous exigeons de l’action de la part de nos décideurs !

La précarité alimentaire est en augmentation : 20 % des personnes en Europe n’ont pas les moyens d’avoir une alimentation saine. Les prix des supermarchés augmentent, mais pas les revenus des agriculteurs. Entre 2005 et 2020, 37 % des exploitations agricoles en Europe ont dû fermer tandis que les géants de l’agro-industrie les remplacent.

Les pesticides dégradent les sols et menacent la santé des travailleur.euse.s agricoles, qui nécessitent plus de soutien pour sortir du piège industriel. Les fermes usines provoquent des souffrances animales inutiles et alimentent les crises climatiques.

Nous voulons un avenir où :

Tout le monde a accès à de la nourriture saine et de qualité

Produire avec la nature est un choix facile

Les régimes alimentaires sont locaux, bénéfiques pour le climat et respectent les droits des animaux

Les agriculteurs.trices reçoivent des prix équitables pour des aliments durables

Les responsables politiques placent les intérêts des agriculteurs.trices et des citoyen.ne.s avant les intérêts des grandes industries

Faites du bruit avec nous !

Le 8 novembre, nous marcherons devant les institutions de l’UE pour remettre les systèmes alimentaires durables sur la table. Nous en avons assez : il est temps de changer !

16:30 Discussions

17:00 Marche de protestation

18:30 Disco Soupe



Prenez vos casseroles, vos tracteurs et vos fourches.

Des systèmes alimentaires pour les gens, la nature et le climat !