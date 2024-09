AG de présentation et rencontre avec Stand Up !

Tu veux t’impliquer dans l’antifascisme à Bruxelles ?

L’AG de présentation et de rencontre de Stand Up est faite pour toi !

Après avoir été longtemps une coordination d’organisation, Stand Up évolue pour pouvoir accueillir tout.e militant.e qui voudrait s’impliquer dans les luttes antifascistes.

Rejoins-nous le 18 octobre à la Maison de la Paix, au 35 rue Van Elewyck, à 18h pour l’AG, ce sera l’occasion de découvrir Stand Up et d’imaginer les prochains combats !

Si tu as le temps, tu peux apporter un plat pour l’auberge espagnole !

Qu’est-ce que c’est Stand Up ?

Fondé en 2018 en opposition aux manifestations d’extrême droite à Bruxelles, Stand Up était jusqu’à présent une coalition de partis, syndicats et associations se rejoignant autour d’un appel antifasciste unitaire pour assurer des contre-mobilisations là où l’extrême droite essaie de s’implanter. Stand Up a également contribué à la création de la Coordination Antifasciste de Belgique (CAB) en début d’année.

Celle-ci fédère et soutient des collectifs locaux qui se mobilisent contre l’implantation de l’extrême droite et organise des mobilisations de masse, comme la manifestation antifasciste et sociale du 16 juin dernier qui a attiré 10.000 personnes à marcher contre l’extrême droite dans les rues de Bruxelles. À cette occasion, nous l’avons dit haut et fort : ce n’est que le début d’une résistance populaire qui doit s’inscrire dans la durée.

Aujourd’hui nous l’annonçons :

Stand Up Bruxelles n’est plus seulement une coalition de divers groupes ; la période est à l’organisation antifasciste générale et toute personne souhaitant s’investir peut le faire avec nous.

Mail de contact : coalitionstandup@gmail.com