Action Code Rouge Rood

Notre cible est TotalEnergies ! #StopTotal ✊💚 L’industrie fossile fait des profits records année après année, sans payer le coût de sa destruction. 😡🤑

Our target is TotalEnergies ! #StopTotal ✊💚 The fossil fuel industry makes record profits year after year without paying for the cost of its destruction. 😡🤑

Total Energies :

❌ Ignores the urgency of the social and climate crisis / Ignore l’urgence de la crise climatique et sociale

❌ Third largest refinery in Europe / 3e plus grande raffinerie en Europe

❌ Largest petrol station network in Belgium / Plus grand réseau de stations essence en Belgique

❌ Makes huge profits off the backs of the most vulnerable / Fait d’immenses profits sur le dos des plus vulnérables

❌ Champions of greenwashing and subsidy appropriation / Champions du greenwashing et de l’appropriation des subsides

❌ Employees have an uncertain future / Le futur des employé-es est incertain

👉 Partagez ceci le plus possible

👉 Share this as much as possible

Pour suivre l’action : @coderougerood sur Instagram