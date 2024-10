Belgique : Premières mesures policières pour « code rouge »

Dans le Hainaut, les polices se sont coordonnées pour tenter de restreindre le passage des activistes vers cinq sites industriels stratégiques : l’aéroport de Gosselies, TotalEnergies à Feluy et Charleroi, et Engie à St-Ghislain et Charleroi. La circulation sur les autoroutes sera également surveillée.

Le gouverneur de la province a pris un arrêté décrétant entre autre que : « les rassemblements et manifestations organisés à l’appel du mouvement « Code rouge » et non autorisés par les autorités communales, ainsi que toute contre-manifestation, sont interdits dans un périmètre de 50 mètres situé autour des entreprises ou des sites visés par ce mouvement. (…) Sera immédiatement arrêtée administrativement toute personne trouvée en possession (…) de tout dispositif qui empêcherait son identification formelle sur les lieux concernés, à l’approche de ces lieux à l’exception d’un motif légitime ».