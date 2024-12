Actions Anticapitalistes des Gilets Jaunes contre le MERCOSUR

Dans la nuit du 5 au 6 décembre 2024, nous, Gilets Jaunes namurois et d’ailleurs, avons ; à l’occasion de notre 6e anniversaire, entrepris une action symbolique de solidarité avec les agriculteurs°ices ainsi qu’avec la population en Belgique francophone.

En effet, nous avons tagué et placardé sur bon nombre de supermarchés des centaines d’affiches comportant les messages suivants :

« MERCOSUR NON MERCI ! »

« MERCOSUR = cancers garantis pour tous »

« le MERCOSUR c’est les capitalistes qui s’engraissent en nous

empoisonnant »

« Produisons local et durable, non au MERCOSUR ! »

« le MERCOSUR est un cancer capitaliste ! Nous voulons une Économie planifiée par la base et l’autogestion de la société »,« MERCOSUR NON MERCI ! »

« MERCOSUR = cancers garantis pour tous »

« le MERCOSUR c’est les capitalistes qui s’engraissent en nous

empoisonnant »

« Produisons local et durable, non au MERCOSUR ! »

Par ces actions symboliques, nous voulons affirmer notre soutien à tous les paysans qui se battent contre la folie destructrice du capitalisme à outrance autant en Europe qu’en Amérique du Sud. Par sa logique de libre marché, l’application forcée de ces dogmes néolibéraux va encore détruire des milliers voire des millions d’emplois, ici comme là-bas, et toujours niveler par le bas la qualité des produits que nous consommons. Et ce, dans une mesure encore plus conséquente pour les franches les plus fragilisée de la population. L’abaissement des normes va détériorer la santé de tous et de toutes et ce, au risque d’attraper un cancer, chose promise pour une personne sur deux selon le généticien Axel Kahn, le nouveau président français de la Ligue nationale contre le cancer (1).

Cette logique, similaire à celles des tumeurs cancéreuses, de croissance infinie doit être entravée pour aller vers un monde plus juste pour tous et une économie basée sur les besoins essentiels des populations locales.

De plus cela n’a strictement aucun sens d’importer des denrées venant d’un autre continent alors que nous en produisons de meilleures en Europe, que ce soit en termes de qualités, de durabilités comme d’empreintes carbones.

Nous avons conscience que les dogmes productivistes de l’industrie engendrent une pollution de nos corps comme de nos écosystèmes, c’est pour cela que nous désirons une société où la consommation et la production sont réglées et planifiées par la population en veillant à respecter les droits humains ainsi que les besoins de générations futures.

Nous sommes toujours là, et prêt à battre le pavé,

NON AU MERCOSUR

NON AU CAPITALISME INDUSTRIEL

La lutte continue !

Les Gilets Jaunes de Namur et d’ailleurs