Affaire Sanda Dia : le youtubeur qui a révélé le nom de coupables condamné bien plus sévèrement qu’eux

Ce jeudi 22 février 2024, le youtubeur flamand Nathan Vandergunst, de son pseudo « Acid », a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, et a écopé d’une amende de 800 euros ainsi que de 20 000 euros de dommages et intérêts à verser à la partie civile pour avoir divulgué le nom d’individus coupables du décès de Sanda Dia. Pour rappel, Sanda Dia était étudiant à l’université de Leuven (KUL) et a eu à faire à des tortures à caractères racistes lors de son baptême universitaire, ce qui a entraîné sa mort en décembre 2018.

Sanda Dia était un jeune homme issu d’une famille sénégalaise précaire. Au moment de son entrée à la KUL, il a voulu faire partie d’un cercle étudiant ultra élitiste de Reuszegom. Ce cercle est connu pour plusieurs faits de racisme et de complaisance avec le fascisme​​​​​. Des membres du cercle s’étaient par exemple fait remarquer en se déguisant en tenue du KKK, en parlant d’Hitler comme de leur « vieil ami allemand » ou encore en utilisant le N word pour qualifier Sanda.

En décembre 2018, le jour où il est décédé, Sanda Dia était la seule personne non-blanche à passer ses épreuves de « bizutages ». Il fut aussi le seul à être emmené à l’hôpital et à y décéder par après.

En mai 2023, cinq ans après les faits, les 18 inculpés furent finalement condamnés à des peines dérisoires : chacun a écopé d’une amende de 400 euros ainsi que de 300 heures de travaux d’intérêts généraux. Aucune des charges retenues contre les 18 personnes condamnées n’a été retenue : ni l’homicide involontaire, ni celle de traitement dégradant, de non-assistance à personne en danger et d’administration de substance nocive. Avant le procès, la famille de Sanda avait demandé à ce que les 18 inculpés n’aillent pas en prison à la condition qu’ils répondent à leurs questions. Ils ont pourtant tous gardé le silence.

Durant l’ensemble de l’affaire, l’anonymat des personnes inculpées avait soigneusement été conservé. C’est après le procès que le youtubeur Nathan Vandergunst, alias Acid, ayant jugé les peines bien trop légères, a décidé de divulguer l’identité de personnes responsables sur les réseaux sociaux. Pour avoir rendu public le nom de 4 membres de Reuzegom, ce youtubeur a été condamné pour harcèlement et a écopé d’une peine bien plus lourde que les 18 responsables réunies.

Finalement, l’ensemble de cette affaire met en lumière le double standard du système judiciaire belge, qui défavorise les victimes non-blanches et précaires. Pire, la justice défend régulièrement les agresseurs de ces victimes. La différence de peine entre le youtubeur « Acid » et les personnes responsables de la mort de Sanda éclaire la situation de deux poids, deux mesures au sein du système judiciaire belge.

