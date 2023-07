[Allemagne] Incendie de la voiture du ministre de l’intérieur du Land de Brême

Extrême-droite / Antifascisme

[Allemagne] Deuxième jours d’affrontements à Leipzig après la condamnation de Lina

Des manifestants antifascistes et la police se sont affrontés pour la deuxième nuit de suite à Leipzig après la condamnation de Lina et d’autres antifascistes de la ville (voir nos articles). Les manifestants ont érigé des barricades, allumé des feux et des engins pyrotechnique et jeté des pierres sur les policiers....