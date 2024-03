Appel à l’aide pour les jeunes palestiniens réfugiés

Guerre / Antimilitarisme

Premier Sitting pour la Paix

Pour la Paix au Congo, en Palestine et Israël, au Burkina Faso, en Ukraine et Russie, au Soudan, au Yemen, Birmanie, Syrie, Nigéria, Somalie ... Pour refuser que les guerres ne s’étendent et nous musellent ... Pour s’opposer à la folie va-t-en guerre de « dirigeants » autoritaires et maltraitants tel Macron...