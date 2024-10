Appel aux dons pour les recharges-téléphones des détenu·es en centres fermés

Faites un don (ou mieux, un ordre permanent) en soutien. L’argent sera directement envoyé à une personne détenue sous forme de code de recharge : Collectif Contre les Expulsions BE58 5230 8016 1279 Communication : recharge Lyca Banque Triodos ( BIC : TRIOBEBB ) Pourquoi des recharges ? Lors de leur arrivée en centre fermé, les personnes qui sont placées en détention administrative (dans le but d’être renvoyées dans leur pays d’origine, sous prétexte qu’elles n’ont pas les bons papiers pour rester en Belgique) doivent recharger leurs téléphones à leurs frais. Leur téléphone est très souvent leur seul contact avec l’extérieur, qu’il s’agisse de leurs proches, de leur avocat·e, ou de faire connaître publiquement leur situation. Que leur arrestation ait lieu sur leur route migratoire ou sur leur lieu de vie, que leur famille et leurs ami·es soient ici ou à l’étranger, pouvoir prévenir et communiquer avec ses proches est crucial. Nombreux·ses sont celleux qui n’auraient pas les moyens de le faire sans votre aide. Faites passer ce message à vos ami·es et connaissances ! Call for donations for phone top-ups for detainees in detention centres

Oproep voor donaties voor herlaadkaarten voor gedetineerden in gesloten centra

Voir en ligne : Getting The Voice Out