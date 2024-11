Arpentage - Pop Fascisme

Résumé :

« Grand remplacement », « immigrationnisme », « bataille de civilisation »... Les mots de l’extrême droite, et par là ses obsessions racistes, ont envahi les débats politique et médiatique grâce à un intense combat mené par la fachosphère et ses troufions sur Internet. Cet écosystème coordonné, pensé et interconnecté a permis à ces « idées » de se répandre jusque dans les médias, avec l’appui de Bolloré et de ses sbires, littéralement en croisade. Combien de vues se transforment en voix pour le Rassemblement national ? Comment en est-on arrivé là ? Plongée dans le « pop fascisme », cette extrême-droitisation des esprits qui joue avec les codes de la culture populaire en ligne et infiltre l’époque.

Sur inscription !!

Jauge limitée

Voir en ligne : Inscrivez-vous ici

L’arpentage c’est quoi ?

L’arpentage est une méthode de lecture collective d’un livre, issue de l’éducation populaire. Lors d’un temps déterminé, plusieurs participants se partagent un document écrit et chacun lit individuellement une courte partie de ce document. Ensuite, les participants partagent aux autres membres du groupe le contenu de leur lecture.Automatic word wrap

Cette méthode est toujours encadrée par un animateur qui anime les échanges. La plupart du temps, il s’agit de l’organisateur de l’événement.

