Un Arpenkwa ❓❗

Un arpentage*, c’est explorer un livre, en groupe. Concrètement, on déchire un livre en autant de parties qu’il y a de lecteur.ices. Chacun.e lit son extrait. Cette pratique est apparue dans la culture ouvrière dès la fin du 19e siècle. Elle permet à chacun.e de s’approprier l’œuvre et au groupe de se construire une culture commune. C EST TROP COOL, CA PEUT DEVENIR UNE PASSION ❤️

* Cette pratique rend accessible la lecture d’essais à celleux qui n’auraient pas la confiance ou le temps de les lire seul.e.s, et permet une émancipation collective.

📖 Pour cet arpentage, quelques jours après la journée internationale du 25 novembre contre les violences sexistes, Agir Pour La Paix a envie de mettre à l’honneur bell hooks.