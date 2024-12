[Arpentage] Parasites

Avec sa session d’arpentage « À l’Arrache », Quinoa te propose une lecture collective de « Parasites » (2023) de Nicolas Framont. En collaboration avec le Théâtre des Martyrs, autour de la pièce « Versailles ».

« Les parasites ne sont pas ceux que l’on croit. La véritable classe parasite est celle qui est située au sommet du corps social, cette classe bourgeoise qui a envahi la société tout entière, rachetant ses médias, finançant ses hommes politiques, exploitant ses travailleurs au plus bas prix possible. En retour, cette classe ne nous apporte rien. Pire, elle nous coûte bien plus cher qu’elle ne nous rapporte. Elle nuit plus qu’elle brille. Elle nous mène au désastre écologique car elle est incapable de vivre sans accumuler. Moralement, elle est un naufrage. »

PROGRAMME :

13h30 : intro thématique et pratique

14h30-15h30 : lecture

15h30-17h : restitution collective

MODALITÉS :