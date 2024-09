Une journée de lecture et de réflexion autour de l’histoire du fascisme

Comment germe-t-il ? Comment s’installe-t-il ?



« Le fascisme en action » de Robert O. Paxton

Robert O. Paxton analyse le fascisme sous le prisme d’un mouvement politique basé sur un nationalisme extrême, la glorification de la violence, et le rejet des principes démocratiques et libéraux. Il retrace les genèses des mouvements fascistes et explore leur évolution en cinq phases : leur création, leur intégration dans la politique, leur prise et leur exercice du pouvoir et, dans certains cas, leur radicalisme ultime. Son analyse porte sur l’ensemble des mouvements et des leaders, explicitement fascistes ou non : de Mussolini à Hitler en passant par Saddam Hussein. Il met en garde contre la résurgence des dynamiques fascistes dans des contextes contemporains, soulignant la dangerosité de la xénophobie, de l’autoritarisme et du rejet des institutions démocratiques.



Un arpentage, c’est quoi ?

C’est une technique de lecture collective d’une œuvre issue des milieux ouvriers. Elle permet de rendre un livre plus accessible et de se l’approprier en groupe en développant ensemble son analyse critique. Concrètement, nous alternerons entre « temps de lecture individuel » (au rythme de chacun·e) et « discussion de groupe ».

Il s’agit d’une journée de mise au travail collectif

Il n’y aura pas de spécialiste du fascisme ni de l’auteur. L’idée est de se donner un temps collectif, pour aborder une thématique difficile, en douceur et de manière conviviale.

