17h : Arpentage

19h : Discussion

Le livre : Ce second volume a pour objet la mobilisation sociale en faveur de la régularisation des sans-papiers qui s’est déroulée en Belgique entre 2014 et 2020. Il analyse les modalités d’organisation de la Coordination des sans-papiers de Belgique, ainsi que la nature des relations qu’elle entretient avec les acteurs solidaires de la société civile. Cet ouvrage met ainsi en exergue la coexistence de deux logiques complémentaires sur lesquelles se greffe la mobilisation des premiers concernés.

L’auteur : Youri Lou Vertongen, actuellement professeur-invité à l’Université Saint-Louis Bruxelles, est docteur en sciences politique et sociale. Ses recherches portent sur les mobilisations collectives autour des questions migratoires en Belgique et en Europe. Sa thèse tente d’approfondir la question de l’articulation entre les sans-papiers et leurs soutiens au sein des pratiques de résistances aux mesures restrictives des politiques migratoires belges.

Et un arpentage, c’est quoi ?

Il s’agit d’une lecture collective d’une œuvre. Cette technique issue des milieux ouvriers facilite l’accès à un ouvrage ; permettant de se l’approprier en développant collectivement son analyse critique. Nous alternerons entre « temps de lecture individuel » (au rythme de chacun·e) et « discussion collective ». L’idée est de se mettre au travail ensemble, pour aborder une thématique en douceur et de manière conviviale.

Arpentage sur inscriptions, limité à 12 personnes.

https://framaforms.org/inscriptions-arpentage-papiers-pour-tous-le-cas-de-la-coordination-des-sans-papiers-1738241849