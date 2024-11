[Atelier créatif] ZAP games

Rendez-vous dimanche 17 novembre à l’Extension de 16h à 21h.

Au programme :

🖼 - Atelier créatif pour créer tes propres affiches antipub : peinture, pochoir, collage... laisse libre cours à ta créativité pour dénoncer la pub ! Cette année avec le collectif de Projet Feu de Camp pour encore plus de créativité militante ! (Participation prix libre au matériel )

👀 - Team-dating : tu cherches une équipe ? Viens rencontrer d’autres âmes esseulées et constitue ton équipe pour participer aux ZAP Games !

🪄 - Distribution de matos et d’affiches : il te manque des outils pour compléter ta panoplie ? On a ce qu’il te faut. Clés, chasubles et affiches ZAP Games seront disponibles à prix libre.

📣 - Formation : pour les dernières personnes qui auront encore besoin d’apprendre les rudiments de l’antipub avant le grand lancement ça sera le bon endroit !

N’hésite pas à venir partager un bon moment et apprendre des trucs ! 🤓🐛