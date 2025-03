Atelier méca vélo Déchainé·es (mixité choisie FINTA)

Tous les derniers samedi du mois, les Déchainé·es organisent des ateliers de mécanique vélo en mixité choisie FINTA (Femmes, personnes intersexe, non-binaires, trans et agenres).

Petits ou gros bobos : des mécanicien·nes seront là pour t’aider à réparer ton vélo, et il y aura des pièces de seconde main et consommables sur place ! Tu pourras aussi simplement nettoyer ta bécane ou te poser pour un thé et une discussion. Atelier à prix libre pour le soutien du lieu et des mécanicien·nes.

🖐️ C’est un atelier participatif : tu pourras prendre toi-même les outils en mains et réparer ton vélo grâce aux conseils des autres participant·es et des mécana·x invité·es.

🔩 Consommables et quelques pièces neuves à disposition (sauf pièces spécifiques : ramène-les si tu sais de quoi tu auras besoin), pièces de seconde main à prix libre.

💰 Prends du cash ! Il y aura aussi des t-shirts, patchs et cache-cols sérigraphiés des Déchainé·es ! Et un bar sur place.

🚲 Nos objectifs, à travers ces moments de convivialité autour de la mécanique vélo, sont de rendre plus accessible et inclusif ce domaine encore trop largement traversé de dynamiques oppressives ; de créer des espaces safer, où se partager nos savoirs, dans une optique d’émancipation ; de créer communauté autour du vélo, des féminismes et du faire soi-même.