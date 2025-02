BRUSSELS MARCH FOR PALESTINE #2 - LE COMBAT CONTINUE

Le 16 mars prochain, à 13h, départ place Louis Morichar, Saint-Gilles, aura lieu une manifestation en soutien au peuple palestinien organisé par le collectif UPP - Unies Pour la Palestine et its’not complicated bxl.

Même si un cessez le feu est en cours, l’entité sioniste n’hésite absolument pas à commette des crimes dans d’autres villes.

Il est plus que nécessaire d’être là et d’être debout et soutenir le peuple palestinien.

Un cessez le feu ne veut pas dire que la paix est revenue et que les territoires occupés sont retourner aux palestiniens.

N’oublions pas l’implication de la Belgique.

Le gouvernement belge commence à surprotéger les sionistes, comme pour protéger l’ « humoriste » / soldat de L’IDF Yohay Sponder qui a joué le 18 février au Casino Viage de debrouckere. Celui ci était protégé par une trentaine de policier, ceux de Philipe Close. Quelques activistes étaient sur place pour protester contre la normalisation, mais ils ont fini gazé et violentés.

La lutte continue et elle commence dans la rue. Faisons nous entendre !

**********EN***********

On March 16, there will be a demonstration in support of the Palestinian people organized by the collective UPP - United for Palestine and its’not complicated bxl.

Even if a ceasefire is underway, the zionist entity absolutely does not hesitate to commit crimes in other cities.

It is more than necessary to be there and to stand and support the Palestinian people.

A ceasefire does not mean that peace has returned and that the occupied territories have returned to the Palestinians.

Let us not forget the involvement of Belgium.

The Belgian government is beginning to overprotect the Sionists, as if to protect the "humorist" / soldier of the IDF Yohay Sponder who played on February 18 at the Casino Viage de brouckere. This one was protected by about thirty police officers, those of Philipe Close. Some activists were on site to protest against normalization, but they ended up gassed and raped.

The struggle continues and it begins in the street. Let’s be heard !