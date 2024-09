L’armée recrute 4500 personnes pour 2025

L’armée belge (appelée « La Défense ») vient de lancer une vaste campagne pour recruter 4500 personnes pour 2025. Elle recherche 2500 militaires (1250 soldats et matelots, 950 sous-officiers et 300 officiers) tandis que 1050 postes (dont certains à temps partiel) seront ouverts aux réservistes. Surtout, en 2025, la Défense engagera 960 civils (tels que des experts IT ou en ressources humaines), un record pour cette législature. Cette campagne de recrutement est dans l’air du temps, puisque les armées de l’OTAN prévoient d’augmenter sensiblement leurs effectifs (voir notre article ). Notons que malgré ses multiples campagnes de recrutement au fil des ans, l’armée n’a toujours pas réussi à combler son important nombre de postes vacants.