Proposition de loi antisyndicale

Le MR a déposé une proposition de loi visant à conférer la personnalité juridique aux syndicats. Il sera pris en considération jeudi à la Chambre. L’objectif de ce texte, porté par le chef de groupe Benoit Piedboeuf et cosigné par Denis Ducarme et Florence Reuter, est “les responsabiliser quant à leurs actions au regard du droit civil et du droit pénal.” car quand, lors des grèves, ”des abus existent… [il est] inacceptable que des citoyens ou des entreprises subissent des dommages sans qu’aucune responsabilité ne soit assumée”. Les libéraux veulent aussi que les syndicats publient leurs comptes “Les syndicats ne sont pas au-dessus des lois, et cette transparence doit également s’appliquer sur leurs résultats financiers qui restent, à l’heure actuelle, entourés d’un certain flou”. La possibilité de garder le secret des réserves en cas de grève (et donc la capacité de résistance) faisait partie des fondamentaux syndicaux.