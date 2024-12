Victoire à la ZAD de Donderberg à Laeken

Ce jeudi 28 novembre, après des années de lutte pour sauver l’îlot Donderberg, le projet d’urbanisation a été annulé. La ZAD de Donderberg avait vu le jour le 11 octobre. Un projet d’urbanisation « Hop 5 » qui comptait une école, des logements privés et des places de parking n’aura pas vu le jour. Une victoire retentissante pour cette lutte, malgré cela, de nombreux enjeux persistent dans la reconversion de cet espace naturel. Ce terrain vaste de 2,6 hectares ne devrait pas être urbanisé, mais transformé en un parc public. Sans intervention humaine depuis 50 ans, ce site s’est progressivement transformé en un véritable écosystème, on y ressence plus de 500 essences d’arbres, des renards, des furets et de nombreux insectes…Le combat pour la préservation de cette friche n’est pas encore fini, les occupant soulignent la nécessité que cet espace naturel ne soit pas transformé en parc.