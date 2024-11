[Brochure] La bataille de Kenmure Street

23 novembre - 18h00 - Track’N’Art

Soirée de soutien Palestine x Soudan

🇸🇩 🇵🇸 ☆ 18:00 - 05:00 ☆ prix libre à l’entrée ☆ Kids friendly (until 21) ☆ DJ set Cette soirée est organisée en collaboration avec des collectifs et associations luttant pour les personnes touchées par les violences en Palestine et au Soudan. La moitié des fonds sera reversée à Warm Bed, un espace...