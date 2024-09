[Brochure] Switch-Off, interventions radicales contre la destruction de la planète.

La brochure que vous tenez entre les mains est la traduction de celle disponible sur le site « Switch Off the System of Destruction » : Eteindre le système de dévastation (de la planète). A l’exception d’un texte d’analyse dont l’économicisme dépassait nos compétences, on trouvera donc ici l’intégralité de ce volumineux recueil paru en allemand début avril 2024.

Il contient, outre un mot d’introduction et l’appel initial de l’initiative Switch-Off ! lancée un an plus tôt par des « anarchistes, autonomes et révolutionnaires sociales/aux des pays germanophones », plusieurs nouveaux textes de réflexion ainsi qu’un long entretien avec différents individus participant au projet, le tout ponctué de communiqués d’attaques (certains traduits pour l’occasion) ou de traces de celles qui n’ont laissé aucun mot. Aussi bien contre l’industrie fossile, celles du béton, de l’automobile, de la guerre et de l’aérospatial, que contre les éoliennes du capitalisme vert, des pylônes électriques et des antennes-relais ; autant contre l’infrastructure du rail et les chantiers d’autoroutes qu’en défense des forêts occupées, ou contre le patriarcat et le néocolonialisme du Tren Maya au Mexique.

« Ce dont nous avons besoin dans la lutte contre la dévastation de la nature et la misère sociale qui en découle, c’est la quête commune d’une véritable rupture révolutionnaire et de la liberté pour toutes et tous. La poursuite d’une initiative qui rejette tous les compromis et les corrections cosmétiques de l’État et qui entraîne une transformation de nos relations sociales… » (mai 2023)

switchoff.noblogs.org

Sommaire

Quelques mots d’introduction (3)

Switch off ! – the system of destruction – Un appel (4-8)

Lutte déterminée contre la destruction industrielle de la planète (14-16)

Agitations bavaroises 1 (15-17)

Saboter les sources d’énergie fossile (20-28)

Space Tech Expo (28-29)

Le véhicule vert pour l’offensive de l’ IA (30-35)

Agitations bavaroises 2 (36-37)

Méga-projet « transition énergétique » – Localiser les points faibles (38-40)

La farce « verte » partout et nulle part ailleurs… (50-53)

Usines à béton et à gravier (63-67)

Une conversation… (68-77)

Contributions à Switch-off venues d’ailleurs (78-79)

Switch-Off, interventions radicales contre la destruction de la planète. Documentation, analyses et discussion, (traduit de l’allemand), septembre 2024, 80 pages A4