Bruxelles : L’extrême-droite européenne rassemblée dans une conférence, Viktor Orban invité

25 avril - 18h30 - La Pompe Squat

[Rencontre/Projo] 25 APRILE OGGI E SEMPRE RESISTENZA

LA LUTTE DES FEMMES PARTISANES DANS LA LIBÉRATION DE L’ITALIE DU NAZI-FASCISME. Le 25 avril revêt une importance symbolique majeure en Italie et dans le monde, pour celleux qui s’opposent au nazisme, au fascisme et à la guerre. Le 25 avril 1945, Milan est libérée et le Comité de Libération National (Cnl) proclame...