Une nouvelle ZAD contre la destruction d’un terrain naturel à Laeken

Vendredi 11 octobre l’occupation de l’îlot de Donderberg a débuté à Laeken (à deux pas de l’arrêt de métro Bockstael) alors que cet îlot devrait être prochainement détruit au profit d’un projet immobilier de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles. L’îlot de Donderberg est un espace vert dans un quartier où les espaces verts se font rares. L’utilisation du sol de cet espace est disputée entre d’une part des collectifs d’habitant·es qui défendent la conservation de cet espace vert et d’autre part le projet Hop 5 qui devrait artificialiser les 2,6 hectares de la zone. Depuis le début de l’occupation, une vingtaine de militant·es se sont donc installé·es dans les hauteurs des arbres du Donderberg.

Après des années de lutte par des collectifs de riverain·es et la suspension du permis par le conseil d’Etat, Urban* a finalement décidé de délivrer un permis d’urbanisme en plein milieu des vacances d’été, moment creux de l’année pendant lequel la participation de la population est bien plus faible. Face à cette situation, des militant·es ont décidé d’occuper ce terrain dans l’optique de montrer leur opposition à ce projet.

Le permis délivré dans le cadre du projet Hop 5 permettra la construction d’une école maternelle et primaire de 672 places, d’un immeuble de 8 appartements, d’une salle de sport et d’un parking de 17 places. Sur le papier, ce projet immobilier semble avoir une vocation sociale qui permettrait de justifier la nécessité d’abattre ces 2,6 hectares d’espace vert et les 171 arbres sur ce terrain. Cependant, rappelons que les projections démographiques indiquent une diminution de 15 000 inscriptions scolaires d’ici 2030 à Bruxelles. Ces places ne sont donc aujourd’hui plus nécessaires, d’autant plus qu’il y a déjà suffisamment d’écoles maternelles et primaires dans les quartiers alentours. En ce qui concerne le reste du projet, rappelons qu’il s’agit uniquement de logements privés, sans vocation sociale. L’opposition à leur construction tout comme celle des 17 places de parking semble alors évidentes.

Face à ce projet qui semble perdre en intérêt au fur à fur que les années passent, le collectif « save Donderberg » se bat pour conserver ces rares hectares d’espaces verts qui restent encore à une commune aussi dense que Laeken. Les effets positifs des espaces naturels sur les milieux urbains ne sont plus à prouver : ceux-ci permettent à la fois de prévenir certains quartiers des risques d’inondations, d’en réguler les températures ou encore de garantir un espace de verdure pour les habitant·es qui y résident. L’une des vocations premières des habitant·e·s et cette lutte en cours est un changement d’affectation de la zone afin de la faire passer de zone d’équipement d’intérêts collectifs à zone naturelle. Ceci permettrait d’en garantir la pérennité, sans se soucier des aléas des pouvoirs publics à ce sujet.

légende :

urban = c’est l’administration publique chargée de mettre en œuvre, pour l’ensemble de la Région bruxelloise, la politique régionale en matière d’urbanisme, de patrimoine culturel et de revitalisation urbaine.

Sources :