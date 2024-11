[Conférence Gesticulé] « L’alibi du colibri »

Vivre en cohérence avec ses valeurs et l’envie d’être quelqu’un de bien peut être épuisant. L’incohérence inévitable et les tensions psychologiques engendrées par la multiplicité des luttes mènent certains jusqu’au burn out militant. Et si le colibri, concentré sur le fait de faire sa part, en oubliait une question cruciale : à qui profite le crime ?! Faire sa part rend heureux, mais cela rend-il le monde meilleur ? Et le collectif dans tout ça ? Et l’État ? En interprétant à sa façon la légende du colibri, cette conférence nous rappelle la nécessaire dimension politique de l’écologie (et du reste !).