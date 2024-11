Soupe-Papote en soutien à la ferme de NADIR

La ferme de Nadir lance un appel pour financer et mener à bien leur projet.

Depuis 7 ans nous produisons en agroforesterie à Buissonville des fruits et légumes sans engrais, sans énergies fossiles, sans biocides, avec beaucoup d’amour.

Nos récoltes sont distribuées à des foyers qui souscrivent des abonnements annuels à prix libre !

La confiance dans ces choix s’installe, notre accès à la terre est désormais sécurisé par la coopérative Terre-en-vue, nous pouvons donc ancrer et développer Nadir. Pour ce faire, il nous faut construire notre bâtiment de travail ;-)

Détails et présentation vidéo ici : https://www.fermenadir.be/leveedefonds

Welcome pour les retrouver et en discuter autour d’une soupe à la Chéchette.