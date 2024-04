[Projection-Débat] « Our City »

𝐒𝐲𝐧𝐨𝐩𝐬𝐢𝐬 :

Nous sommes à Bruxelles, la capitale de l’Europe, une ville de cages en béton enveloppées de verre, planifiée par des hommes d’affaires et des politiciens, mise en mouvement par des ouvriers du bâtiment, et animée par des travailleurs de bureau. Mais là, dans les espaces étroits juste au-delà de la portée de la bureaucratie, se trouve Bruxelles qui respire encore. Vous pouvez entendre son cœur multiculturel battre et voir les traces de toutes les autres villes, celles que chaque personne porte en elle. Tous ensemble, nous contribuons à créer le corps complexe et l’identité dissonante de Our City

𝐃𝐞́𝐛𝐚𝐭 :

Après la projection s’en suivra un débat en présence de la réalisatrice Maria Tarntino

𝐃𝐚𝐭𝐞 : Mardi 16 avril 2024

𝐎𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐂𝐀𝐅𝐄𝐂𝐎𝐎𝐏 𝐚̀ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝟏𝟖𝐡

𝐒𝐞́𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚̀ 𝟏𝟗𝐡

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞́𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞

Places limitées (40)

𝐐𝐮𝐚𝐢 𝐅 𝐃𝐞𝐦𝐞𝐭𝐬 𝟐𝟑, 𝟏𝟎𝟕𝟎 𝐀𝐧𝐝𝐞𝐫𝐥𝐞𝐜𝐡𝐭

𝐈𝐧𝐟𝐨 𝐞𝐭 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : info@coop.brussels

𝐓𝐞𝐥 : 02/899.93.00