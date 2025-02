Caisse d’organisation – Collectif 8 mars bxl - Appel à contribution

Bonjour, afin de mener nos actions flamboyantes pour la grève du 7 et 8 mars 2025 nous avons besoin de soutien en argent sonnant et trébuchant et en force de travail. A ce stade, nous avons besoin d’une personne qualifiée pour gérer une sono de scène, d’une sono (location), de quoi acquérir tissu, peinture, pinceaux,... et couvrir le défraiement des intervenant.es le jour J (artistes, interprètes en langues des signes, etc).

Vous pouvez prendre contact avec nous - bruxel.8maars@gmail.com - ou / et faire un don à ce n° BE65 5230 8110 3896 (Fondation Marius jacob) avec la communication « collectif 8 mars Bxl – grève 2025

Merci