[Calais] NOVEMBRE 2023

DRAME SUR DRAME

Au moins 5 personnes exilées sont mortes au mois de novembre sur le littoral.

Le 11/11, Awad un jeune soudanais est décédé après avoir passé 3 semaines dans le coma suite à une agression au Beaumarais à Calais.

Le 13/11, Mohammad lui aussi soudanais est mort d’un coup fatal à l’arme blanche en centre-ville.

Le 17/11, un camion percute un groupe de personnes exilées près du Terminal Ferry et prend la fuite. Deux personnes turques, Recep et Mehmet Ali, décèdent sur le coup. Quatre autres personnes sont sérieusement blessées.

Le 22 /11, Mulu une femme éthiopienne et Aman un homme éthiopien sont mort.e.s noyé.e.s en tentant le passage vers le Royaume-Uni sur un petit bateau. Une personne nommée Eskiel est portée disparue.

LA SURVIE

En pleine série d’alertes météorologiques, douze associations locales ont alerté sur « cette période qui constitue un sommet dans l’ignominie des conditions de survie ». Le 115 refuse les familles ou les remet à la rue après un à trois jours. Les CAES et le foyer pour MNA (mineurs non accompagnés) de Saint-Omer sont déclarés complets. Un dispositif étatique de mise à l’abri existe sur Calais mais n’a ouvert ses portes que deux nuits pendant la tempête avec une capacité largement insuffisante. Le reste du temps, cet immense hangar équipé reste clos et surveillé !

Des familles se sont mobilisées à plusieurs reprises devant la sous-préfecture mais aucune solution n’a été apportée. Une église de Calais a ouvert ses portes le temps de 8 nuits et a accueilli ces familles, de nombreux mineurs et des hommes seuls.

Ce contexte de conditions de survie difficiles, le harcèlement policier et les expulsions récurrentes entrainent un climat tendu. De nombreuses personnes sont exténuées et prêtes à prendre plus de risques pour fuir cette impasse.

Pour enfoncer le clou, des engins de chantier ont creusé une tranchée et déposé des rochers aux abords d’un campement du sud de la ville pour empêcher les distributions. Parallèlement, au nord de Calais, les arbres qui abritaient un lieu de vie ont été rasés forçant les personnes à partir.

NI OUBLI NI PARDON

A Dunkerque, ce 24 novembre, 150 personnes ont marché pour commémorer les victimes du naufrage du 24 novembre 2021 qui a fait au moins 27 mort.es et 4 disparu.es. Deux ans se sont écoulés et la situation n’a fait qu’empirer. L’enquête avait révélé que personne n’avait voulu venir secourir les naufragés malgré de nombreux appels désespérés. Cinq militaires du CROSS Gris-Nez ont été mis en examen. A quand la condamnation des responsables politiques ?

SQUAT FREDERIC SAUVAGE

Après plus de 19 mois de lutte, le tribunal a statué. Enedis est censé procéder au raccordement électrique du squat dans les 15 jours qui suivent l’ordonnance de référé du 15/11/23. Mieux vaut tard que jamais !

RWANDA

Le 15/11, le gouvernement britannique a perdu la bataille juridique concernant la déportation vers le Rwanda des demandeurs d’asile de toutes nationalités. La cour suprême a rendu ce projet honteux illégal.

COLLECTIF FEMINISTE

Le 25/11, journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles, le collectif féministe de Calais et la chorale militante ont occupé le marché de Crèvecoeur. Face aux pancartes et aux chants dénonçant les violences misogynes et patriarcales, les injures et les propos sexistes ont fusé. Le placier a insisté sur l’interdiction de « publicité » au marché. N’en déplaise au député RN de la circonscription qui distille ses idées nauséabondes tous les week-ends sur ce même marché. La misogynie a de beaux jours devant elle !

EXPULSIONS XXL DU 30/11

Le 30/11, plus d’un millier de personnes (1244 d’après la pref) survivant entre Calais et Dunkerque ont été contraintes de quitter leur campement et de monter dans des bus. La police a encerclé, gazé et intimidé les exilé.es. 130 personnes qui ont refusé cette « mise à l’abri » ont été arrêtées et emmenées dans des CRAs. Les affaires ont été volées et les espaces de survie totalement détruits à la tractopelle.