Centres fermés : appel à solidarité avec les détenu.e.s

📢 Getting The Voice Out soutient la lutte des détenu.e dans les centres fermés en transmettant leurs témoignages et en luttant contre les expulsions. Les contacts avec les détenu.e.s sont un moyen de soutenir et de recueillir leurs témoignages. Leur diffusion permet de faire connaître l’existence-même de ces lieux de détention et d’en dénoncer les conditions d’enfermement (violences, racisme,…).

Nous avons régulièrement besoin de soutien pour les appels aux détenu.e.s. ✊📞

Si tu as envie de donner un coup de main, même ponctuel, rejoins-nous le dimanche 03.12.2023 à 15:00 à Bruxelles !

Cette rencontre s’adresse tant aux personnes qui souhaiteraient commencer à s’investir qu’à celles qui passent déjà des appels.

Ce sera l’occasion de se rencontrer, d’échanger et de s’organiser ensemble en soutien aux personnes détenu.e.s.

Si cela t’intéresse et si tu es disponible, écris nous par message ou envoie-nous un mail (gettingthevoiceout@riseup.net) pour qu’on te communiques l’adresse.

Si jamais tu es dans l’incapacité de te déplacer, on peut s’organiser un appel téléphonique ☎