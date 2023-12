Challenge - Rassemblement contre l’envoi d’armement en Israël

Plus aucune arme, plus aucun matériel contribuant aux massacres à Gaza ne doit transiter par les aéroports de Belgique !

Nous appelons les travailleurs et les travailleuses à nous soutenir dans cette lutte, en prenant exemple sur les travailleur.se.s de Gênes, de Barcelone, d’Australie, d’Afrique du Sud... En suivant l’appel des syndicats palestiniens, et du front commun des syndicats belges du transport. Cette lutte ne peut être gagnée sans elles et eux."

Ce vendredi 1er décembre, soyons nombreux.ses devant le siège de Challenge Handling !!!

Rassemblement à 19H Rendez-vous CO - VOITURAGE : 18h15 tout près Guillemins Station d’essence Q8, début de la rue du Plan incliné en face du parking à étages Places auto disponibles

Soyez au RdV à 18h30 AU PLUS TARD Pour y aller en Bus, possibilité de prendre : Le bus 53 depuis Saint Lambert (départ 17h58) Le bus 83 depuis Saint Lambert (départ 18h08) Le bus 57 depuis les Guillemins (départ 18h16)



Cette entreprise israélienne participe aux massacres à Gaza en faisant passer du matériel militaire en Israël.

Malgré la déclaration du CEO de Challenge, Yossi Choukroune, ce 8 novembre : « Nous amenons des ambulances et de la nourriture vers Israël, pas des armes », un article du Soir du 21 novembre démontre que selon les dires du ministère de la défense israélienne lui-même, une livraison d’arme avait eu lieu le 11 novembre, par l’intermédiaire d’un avion de l’entreprise Challenge ayant décollé de Bierset ce même 8 novembre.

L’entreprise envoie également du matériel militaire comme des pièces de drones, du matériel servant à la confection d’explosifs, ou encore des balles en plastiques destinées à la répression des rassemblements anti-guerre et anti-apartheid.

Ce commerce funèbre ne peut plus durer ! La Belgique ne doit pas être complice de ces transactions meurtrières !

Ce vendredi 1er, mettons la lumière sur Challenge, éclairons les trafics sanglants sur le sol Belge qui contribuent au génocide à Gaza et en Cisjordanie.

Cette action n’est que la première.

Venez avec vos pancartes et avec de quoi faire de la lumière. Lampes torches, lanternes, lampes LED, projecteurs ...

Soyons nombreux et nombreuses à manifester notre opposition à ce commerce criminel !!!