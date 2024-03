Ciné-club : Tours et vagues au Midi

Un habitant du quartier Midi a filmé depuis sa fenêtre le terrain vague destiné à accueillir le projet immobilier initialement appelé Victor, puis rebaptisé Move Hub. La vie s’installe sur le terrain en attente du projet de tours, entre ceux qui l’habitent, ceux qui le nettoient et ceux qui le spéculent. La projection du film Vague du Midi, en présence de son réalisateur, Sylvain Dufayard, sera l’occasion de discuter du projet Move Hub (ex Victor) avec des habitants du quartier et aussi de vous présenter notre dernier Bruxelles en Mouvements notamment consacré à la place des tours dans Bruxelles et à ce qu’elles font à la ville et à leurs habitants.