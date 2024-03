Ciné-rencontre “FORAGERS” de JUMANA MANNA #UnitedScreensForPalestine

Film

« Foragers » de la réalisatrice palestinienne Jumana Manna

65 minutes

En arabe et en hébreu sous-titré en français

Synopsis

Sur le plateau du Golan, en Galilée et à Jérusalem, ramasser du za’atar (thym) et l’akkoub (artichaut) est passible de lourdes amendes. Entremêlant documentaire et fiction, les mains dans le parfum du za’atar ou les piquants de l’akkoub, Foragers décrit l’impact dramatique des lois israéliennes de protection de la nature sur les traditions immémoriales de la culture palestinienne et sur les cueilleuses et cueilleurs de plantes sauvages.

Infos pratiques

Le jeudi 28 mars 2024

Au DK, rue du Danemark, 70B à 1060 Bruxelles

Accueil à partir de 18h00

Projection à 18h30

L’entrée est à prix libre. Les recettes seront reversées à un collectif de réfugiés palestiniens bruxellois (CASH ONLY)

Guerre coloniale en Palestine #UnitedScreensForPalestine

Cette projection du film « Foragers » fait partie du cycle de projection de documentaires « Guerre coloniale en Palestine » que ZIN TV organise de février à juin 2024. En tant que média d’action collective qui documente les luttes et les mouvements sociaux, ZIN TV propose ces films en réaction à la désinformation des discours politiques qui déshumanisent et criminalisent un peuple en lutte pour son autodétermination. Des films pour mieux comprendre en dehors des raccourcis, des amalgames et des discours racistes dont nous sommes inondé.e.s.

Ce cycle de projection fait partie de United Screens for Palestine. Cette initiative est un collectif ouvert de programmateurs répondant à des initiatives cinématographiques mondiales qui servent de plateformes pour des discussions de fond et une exploration sérieuse du récit historique de la Palestine. Pour plus d’infos et pour découvrir d’autres films : unitedscreensforpalestine.org