Communiqué de presse : Les escaliers de Bueren à Liège repeints aux couleurs de la Palestine

Solidarité avec le peuple et la résistance palestiniennes

Contre le génocide et la colonisation israéliennes.

Ce geste symbolique, qui s’inscrit à la suite d’actions similaires dans plusieurs villes de France et de Belgique (Marseille, Paris, Lyon, Nantes, Bruxelles,...), vise à montrer la solidarité de Liège avec le peuple Palestinien qui subit la colonisation, l’apartheid et les violences au quotidien de l’Etat israélien et de ses alliés depuis plus de 75 ans, ainsi qu’un génocide depuis le 7 octobre 2023.

Il vise aussi à soutenir les revendications du peuple Palestinien : un arrêt immédiat des meurtres et des violences à Gaza et en Cisjordanie ainsi qu’un retrait total et inconditionnel de l’armée israélienne de ces territoires occupés. Doivent s’en suivre un processus de décolonisation, de réhabilitation des territoires de la Palestine et de réparation pour toutes les pertes humaines, matérielles et écologiques provoquées par la colonisation.

Plus de 31.000 Palestinien·nes assassiné·es, 70 000 autres blessés, plus de 17 000 orphelins qui ont pour certains vu leurs parents se faire tuer sous leurs yeux ! La famine de masse comme arme de guerre, l’usage d’armes au phosphore blanc (qui continuent à tuer longtemps après leur explosion dévastatrice), la destruction délibérée de terres agricoles et d’équipements d’assainissement des eaux, la pollution durable volontaire des sols et des nappes phréatiques, plus de 60% des bâtiments réduits en poussière, la contamination des eaux qui « menace de redéfinir l’épidémiologie de la résistance aux antimicrobiens à Gaza et au-delà (source : OMS), des centaines de milliers d’enfants gravement malades, une santé mentale des habitant·es décimée, des parties entières de la bande de Gaza rendues inhabitables. Selon l’OMS les agissements de l’armée israélienne indiquent que »nous verrons plus de gens mourir de maladies que nous n’en voyons tués par les bombardements". Et sans oublier toutes les destructions délibérées du patrimoine culturel et humain palestinien (écoles, universités, mosquées, lieux historiques, etc.) et de toutes les infrastructures de santé.

C’est un peuple entier et tout son avenir que le gouvernement israélien d’extrême droite cherche à détruire ! Et face à celà, nous sommes révolté·es par l’immobilité du gouvernement et des partis belges, qui malgré les belles déclarations d’intentions de certains, n’ont toujours RIEN fait de concret pour tenter d’y mettre fin. L’Europe doit prendre ses responsabilités et assumer que ce n’est pas en sacrifiant les Palestinien·nes qu’elle règlera ses propres crimes antisémites d’hier et d’aujourd’hui.

Par ailleurs, nous refusons le discours binaire selon lequel soutenir la résistance et les droits fondamentaux des palestinien·nes équivaudrait à renier les droits des autres personnes vivant sur ces territoires aujourd’hui disputés. Par sa nature colonisatrice et sa politique guerrière et meurtrière, c’est bien l’Etat israélien lui-même (et ses soutiens) qui rend impossible toute possibilité de paix entre les peuples.

Si certain·es seront peut-être choqué·es de voir le patrimoine historique liégeois ainsi paré, nous les invitons à rediriger leur indignation là où elle est nécessaire, ici et maintenant, pour faire bouger les lignes et stopper ce génocide. La pluie ou la commune (si elle tient à se mettre en porte-à-faux du large soutien liégeois au peuple palestinien) effaceront cette peinture bien assez vite. Les blessures et la colère générées par les massacres d’Israël et le laisser-faire de nos gouvernants seront quand à elles ineffaçables.

Edit

Notons que, contrairement à Nantes où le maire de la ville a décidé de ne pas retirer la fresque, les autorités locales liégeoises (Willy Demeyer, bourgmestre PS, et Gilles Foret, échevin MR) se sont empressés d’effacer toute trace de soutien à la Palestine.

#FreePalestine #israelcolonize #Palestineresists

Vidéo