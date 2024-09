[Conférence] Féministes de la diaspora : la lutte continue !

👉Noura Amer arrive en Belgique en 1998 où elle se spécialise en psychologie clinique. Elle s’engage ensuite dans la lutte pour les droits des femmes et pour la promotion de la laïcité dans les pays arabes. En 2006, elle fonde aux côtés d’autres femmes originaires du monde arabe, l’asbl AWSA-Be (Arab Women’s Solidarity Association – Belgium) dont elle est présidente. Elle coordonne, depuis 2014, la Maison des Femmes - MOVE asbl. En 2016, elle rejoint le Centre de recherche CeSCuP à l’ULB pour un doctorat en psychologie sociale et interculturelle. Son projet de recherche traite de l’influence du contexte migratoire sur l’engagement féministe des femmes belgo-marocaines.

👉Yosra Frawes est une éminente féministe et défenseuse des droits humains tunisienne ; elle est l’ancienne présidente de l’Association tunisienne des femmes démocrates et déléguée de la FIDH en Tunisie. Elle est avocate et juriste et a participé à la rédaction des textes pour la transition démocratique ainsi qu’à la rédaction de la loi contre les violences faites aux femmes, adoptée en 2017. Elle est également formatrice spécialisée en droits humains en général et en droits des femmes en particulier, ainsi que l’autrice de plusieurs publications sur les questions d’égalité.

👉Sarah Sheikh Ali est chercheuse sur les diasporas du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et les questions de genre. Son projet de recherche « Genre dans les zones de contact » explore l’impact de l’immigration sur l’activisme politique et l’activisme des droits humains de la diaspora du Moyen-Orient et Afrique du Nord à l’Union européenne, en particulier le cas des femmes défenseuses des droits humains syriennes et égyptiennes, et leurs relations culturelles, sociales et politiques dans différentes zones de contact.

GRATUIT - RÉSERVATION SOUHAITÉE

En collaboration avec l’asbl Awsa-Be (Arab Women’s Solidarity Association – Belgium)