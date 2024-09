Conférence-débat avec l’auteur de « Papiers pour tous »

3 octobre - 19h00 - Librairie-Editions Météores

[Rencontre] Génocidaire(s) : au coeur de la justice internationale pénale avec Damien Scalia

Tout semble avoir été dit sur ces procès et tout a été entendu, à l’exception d’une voix : celle des génocidaires. Le procès de Nuremberg a 75 ans en 2021 et l’inventaire de son héritage est encore loin d’être acquis tant la justice internationale pénale est présentée comme la réponse la plus adéquate aux crimes...