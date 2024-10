Le Boom Café vous invite à découvrir la conférence gesticulée de Florence P « Je t’aime mon camarade, manifeste pour des organisations politiques plus joyeuses ».

Description : Mais pourquoi, trop souvent, les organisations politiques de gauche n’appliquent pas en interne ce qu’elles défendent pour changer le monde ?

Intimidations, autoritarisme, violences sexistes, mise au ban, après des années de militantisme, Florence ne se résout pas à trouver ça normal. Parce qu’elle tient très fort à ses idéaux, elle a écrit cette conférence gesticulée pour comprendre les mécanismes qui se cachent derrière.

Elle nous raconte avec sincérité ses premiers pas de jeune militante, puis les échelons qu’elle a gravis. La colère et la tristesse se mêlent à son enthousiasme de rendre nos luttes plus fortes. Une lettre d’amour à toutes les militantes et les militants, baignée des rythmes inspirants des luttes féministes et populaires d’Amérique Latine.

Où : Au Boom Café, 7 Rue Pletinckx, Bruxelles

Quand : à 20h - durée 1h45

Combien : prix libre et conscient. participation selon vos moyens en reconnaissance du travail de la conférencière

Qu’est-ce qu’une conférence gesticulée ?

Une conférence gesticulée est une prise de parole publique qui porte nécessairement une dimension politique. Elle naît d’une décision personnelle mais s’élabore au cours d’une formation collective : c’est un acte d’éducation populaire. Elle n’utilise pas les codes du théâtre. C’est le fruit d’un tressage entre des savoirs chauds (expérience personnelle), des savoirs froids (références théoriques). Elle est faite pour diffuser des idées et révéler l’existence de rapports de domination. Son objectif est de générer chez le public une réflexion, une prise de conscience voire un engagement, individuel ou collectif.