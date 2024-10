Connexion Lille x Bruxelles 25/10

14 novembre - 18h00 - DK

Santé : Constats et stratégies de résistance et si on convergeait ?

Un moment de prise de recul ensemble et de discussion autour des résistances à déployer. La crise du COVID-19 a révélé la dégradation du secteur de la santé belge par des mesures d’économie et l’approfondissement de logiques managériales. Un an avant la pandémie, les travailleurs et travailleuses du secteur...