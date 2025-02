[Inde] Des paramilitaires blessés lors d’une opération anti-guérilla

Deux paramilitaires ont été blessés par l’explosion d’un IED, et un autre a été blessé après avoir marché sur un piège à pointes lors d’une opération anti-maoïste dans une forêt le long de la frontière des districts de Bijapur et de Dantewada, dans le Chhattisgarh. Les forces anti-guérilla étaient composées de membres de la garde de réserve du district (DRG) et de la force de police de réserve centrale (CRPF). Les blessés ont reçu les premiers soins et ont été transportés par avion à Raipur pour y être soignés.