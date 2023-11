Contre la guerre, se défendre ? Rencontre et discussion avec Solidarity Collectives

Jeudi 30 novembre 2023 - la B.O.U.M. propose : Contre la guerre, se défendre ?



Une rencontre - discussion avec Solidarity Collectives, un réseau anti-autoritaire contre l’invasion russe en Ukraine.

La bibliothèque B.O.U.M. propose une rencontre avec Solidarity Collectives au travers d’une présentation par une personne de ce réseau, qui viendra raconter comment il s’est formé et fonctionne. Elle présentera leurs actions, leurs besoins, et partagera récit, anecdotes, réflexions.

Cette présentation sera suivie d’une discussion qui tentera d’articuler et de mettre en perspective différentes positions anarchistes.

Si vous souhaitez nous faire parvenir des questions pour préparer la discussion, merci d’écrire à : bibli-anar-bxl@proton.me

La soirée aura lieu à la BOUM, qui se trouve dans le Café Boom, 7 rue Pletinckx - 1000 Bxl.

Venez nombreux, nous avons besoin de votre soutien !

Extrait du site internet de Solidarity Collectives :

"En prenant appui sur nos valeurs anti-autoritaire, nous avons décidé de résister activement à l’agression russe. Nous soutenons le droit du peuple ukrainien à se défendre et considérons l’invasion russe comme un acte impérialiste. (...)

Notre lutte est une lutte contre les politiques coloniales impérialistes, selon lesquelles l’ordre du monde est déterminé par qui détient le plus d’armes et d’énergies fossiles. Nous nous battons contre la fausse propagande et les compromis géopolitiques hypocrites. Nous nous battons pour un ordre du monde dans lequel les gens choisissent leur propre chemin et façons de faire, et ne se soumettent pas à la puissance d’aucun dictateur.

Nous sommes reconnaissant.e.s de l’aide de toustes celleux qui ne se sont pas éloigné.e.s de notre lutte. Mais la guerre continue, et chaque jour nous recevons de nouvelles demandes d’aide de la part de nos soldats, des chaussettes aux drones. Alors s’il vous plaît soutenez notre mouvement de résistance, un mouvement qui a réunit des gens du monde entier. Nous avons vraiment besoin de votre aide.

https://www.solidaritycollectives.org/en/main-page-english/

https://www.youtube.com/@sol_col

instagram.com/solidaritycollectives

ENG :

Thursday 30th of November 2023 - B.O.U.M. propose : Against war, defending ourselves ?

B.O.U.M. library is proposing a presentation from Solidarity Collectives through talk with a person from this network, they will tell how it took places and how it works. They present their actions, needs and share stories and thoughts.

This presentation will be followed by a discussion which will attempt to articulate and put into perspective different anarchist positions.

If you want to send questions to prepare the debate, you can write here : bibli-anar-bxl@proton.me

The event will take place at B.O.U.M., an anarchist library, in the Boom Café, 7 Pletinckx street- 1000 Bxl.

Come a lot, we need your support !

Extract from the Solidarity Collectives website :

" Based on our anti-authoritarian values, we decided to actively resist Russian aggression. We support the right of the Ukrainian people to self-defense and consider the Russian invasion an imperialist act.

Our struggle is a struggle against colonial imperial politics, according to which the world order is determined by whoever has more weapons and fossil deposits. We are fighting against false propaganda and hypocritical geopolitical compromises. We are fighting for a world order in which people choose their own path and development, and do not submit to the power of dictators.

We are grateful for the help of everyone who did not stay away from our struggle. But the war continues, and we receive new requests from our soldiers for help on a daily basis, from socks to reconnaissance UAVs. So please support our resistance movement, a movement that has united people from all over the world. We really need your help."

https://www.solidaritycollectives.org/en/main-page-english/

https://www.youtube.com/@sol_col

instagram.com/solidaritycollectives