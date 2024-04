DANSE STRIP-TEASE SOMATIQUE

Initiation le jeudi 18 avril 2024, de 14h à 17h à Naast Monique.

Le workshop se déroule sous forme d’atelier de danse. Je propose de questionner le strip-tease en tant que pratique sensible et écoféministe, alors qu’il est habituellement illégitime dans le paysage de la danse contemporaine. L’expérience est destinée aux personnes qui s’intéressent aux pratiques du corps ou au spectacle vivant. Elle peut être vécu comme une méditation qui sert à défaire ou à malaxer durant un court moment, l’interface sociale liée à nos vêtements, genres et éthnies. Nous passerons par une série d’explorations guidées et manipulation de vêtements, ponctués de prise de paroles en cercle, de lectures partagées et d’écriture réflexive. Mes outils sont issus d’expériences diverses entre la physicalité engagée de la technique contemporaine et l’univers des danses de cabaret ou « érotiques ». Comment pouvons-nous par le pouvoir de l’érotisme réfléchir à nos présences écologiques, au sens d’habiter le monde grâce à des pratiques corporelles et le déplacement des savoir-faire ? Comment l’intime peut être une façon de se donner de l’élan et de la puissance par le sensitif. Notre angle d’approche se fera par le biais de notions (éco)féministes et queer tel que le rituel, l’ancrage, le soulèvement et l’empathie.

Inscription par mail : malvina.servadei@gmail.com

Prix libre (conseillé 20e)