[Danemark/Groenland] Paul Watson toujours détenu et menacé d’extradition

La justice groenlandaise maintient toujours en détention en détention le militant écologiste Paul Watson (au minimum jusqu’au 23 octobre), dans l’attente de la décision du gouvernement danois sur la demande d’extradition du Japon pour une affaire liée à son combat pour les baleines. Arrêté le 21 juillet, Watson aura ainsi passé plus de trois mois en détention. Fondateur de Sea Shepherd et de la fondation en faveur des océans qui porte son nom, Paul Watson a été arrêté alors qu’il était en route avec son navire le John Paul DeJoria pour intercepter un nouveau navire-usine baleinier nippon. Le Japon réclame son extradition, ayant relancé une demande émise dès 2012 via une notice rouge d’Interpol. Il l’accuse d’être co-responsable de dommages et blessures à bord d’un navire baleinier nippon deux ans plus tôt dans le cadre d’une campagne menée par Sea Shepherd.