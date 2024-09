De Bruxelles à Montréal, luttes et organisation au sein du travail du sexe

Le Comité autonome du travail du sexe (CATS) (https://cats-swac-mtl.org/) est un projet d’organisation politique autonome initié par des travailleur·euse·s du sexe basé·e·s à Montréal. Ses membres militent pour la décriminalisation du travail du sexe et l’amélioration de nos conditions de travail.

UTSOPI est l’Union belge des travailleur·euses du sexe (https://www.utsopi.be/about/mission-vision), dirigée par des travailleur·euses du sexe et gérée avec des allié·es. Elle se bat pour l’agentivité, l’autonomie et les droits de tous·tes les TDS.

Une membre du CATS présentera l’action du comité à Montréal et sa dernière étude sur l’organisation au sein des salons de massage. UTSOPI participera également à la discussion en abordant les luttes actuelles en Belgique.

EN PRATIQUE :

Le 10 septembre de 19h00 à 21h00

Le Récif, rue du Pont Neuf 4, Bruxelles

Participation libre (afin de contribuer au financement du lieu)

🚌 Transports en commun : à 260 m de l’arrêt Yser (métros 2 et 6, bus 45, tram 51), à 500 m de l’arrêt Rogier (métro 2 et 6, pré-métro 3 et 4, tram 25 et 55, bus 58, 61, et 88), à 500 m de l’arrêt Sainte-Catherine (métro 1 et 5). Pas de parking.

🥪 Boissons et chips en vente au bar (paiement Payconiq ou cash, prix accessibles).

♿ Événement gratuit / Accès PMR / Toilettes PMR / Bar PMR / Parking vélo / Pas de Parking / Chaises larges sans accoudoirs / Luminaires dimmables / Casques anti-bruit disponibles / Boucle auditive sur demande / Frigo bruyant / Pas de possibilité de s’isoler dans un endroit calme.