Le collectif Winslow Santé publique organise une conférence "De la démobilisation pandémique au covidactivisme"

Cycle de conférences « De la démobilisation pandémique au Covidactivisme » (sciences, prévention et mobilisations face à la pandémie), en présentiel et distanciel.

Organisé par l’association Winslow Santé Publique et le Cermes 3 (centre de recherche médecine, science, santé, santé mentale, société)

Les 26 et 27 septembre 2024, à Aubervilliers et en visio.

Interventions de Gwen Fauchois, Elisa Rojas, Mathieu Adam, Cyprien Tasset, Solenn Tanguy, etc.

Tous les détails et le programme sur le site de la conférence.

Télécharger le programme en PDF.

Suivez ce lien vers le formulaire d’inscription (permet d’obtenir les liens vers la visio).

Cagnotte pour soutenir l’organisation de l’événement.