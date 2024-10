Discussion - Tenir la ville

Venez découvrir en compagnie d’un de ses auteurs, Américo Mariani, le livre 𝑇𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑒 - 𝐿𝑢𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑖𝑛. En vingt-quatre chapitres qui « collent » à l’urbain, le collectif Asphalte raconte autant de récits de luttes et de résistances concrètes et singulières, individuelles ou collectives, essentiellement en France mais pas uniquement. Un événement co-organisé par l’École Ouvrière Supérieure (HELB-Ilya Prigogine), IEB et l’Union des Locataires Marollienne. La présentation sera suivie d’une discussion autour des résistances et des luttes urbaines à Bruxelles et ailleurs.

Gratuit - sans réservation.

https://fb.me/e/2o7i3Dkkg