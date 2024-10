[Donderberg Sauvage] Soirée de projection contre le béton

Parce qu’en ville comme à la campagne promoteurs et politiques menacent les derniers espaces sauvages ; en ville comme à la campagne la résistance s’organise. Parce qu’en ville comme à la campagne classe sociale, genre, race, âge, sont autant de motifs de discrimination ; en ville comme à la campagne un autre projet de société émancipatrice, gaillarde et sauvage sonne l’abordage !



Le collectif Donderberg Sauvage, qui occupe la friche du Donderberg et ses arbres depuis le 11 octobre jusqu’à l’abandon des travaux de bétonisation qui y sont prévus vous invite à une soirée apéro - projection.

19:00 En entrée, « Plat de Résistance » : court métrage d’animation de Marie Royer et Zinia Scorier



Au travers d’enregistrements audio pris sur le terrain et d’images animées poétiques, le film dresse le portrait d’activistes qui utilisent l’alimentation comme outil dans leur lutte anticonsumériste.

20:30 En dessert, Une ile et une nuit, le film des pirates des lentillères



Autour du feu, voyageurs et pirates se racontent leurs souvenirs, leurs rêves, leurs batailles. D’une langue à l’autre, de récit en récit se font entendre le grondement de la tempête et le bruissement des feuilles, les sirènes menaçantes et les danses endiablées, le choc des sabres et le chant des oiseaux. Jusqu’à l’aube se dessinent mille et un chemins de cette île imaginaire mais pourtant bien réelle.

Infos :

Lieu : MC Gare 2 RUE DU CHAMPS DE L’ÉGLISE

1020 LAEKEN

Heure : ouverture à 18:30

Entrée : donation bienvenue mais non obligatoire

Amenez du cash pour le bar !